Irrfahrt mit mehreren Unfällen in Buchen und Walldürn

Buchen. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte einer Irrfahrt letzte Woche, bei der ein 30-Jähriger in Buchen und Walldürn mit einem Audi unterwegs war. Der Mann entwendete zwischen Mittwoch, 12. Oktober, 23 Uhr, und dem frühen Donnerstagmorgen zunächst den in der Straße „Zum kleinen Roth“ abgestellten Audi. Danach fuhr er nach derzeitigen Erkenntnissen über den Unterern Hainstadter Weg in Buchen und über die Bgm-Schüßler-Straße in Hainstadt nach Walldürn in die Schillerstraße. Auf seiner Fahrt wendete und rangierte der Mann mehrfach und beschädigte dabei mehrere Pkw, Straßeneinrichtungen, Mauern und Zäune. Gegen 4 Uhr morgens meldete dann eine Frau der Polizei, dass ein Pkw im Garten ihrer Nachbarn in der Schillerstraße stehen würde. Die alarmierten Beamten hielten den offensichtlich alkoholisierten Mann schließlich nach kurzer Verfolgung in der Wettersdorfer Straße an. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann auf seiner Irrfahrt noch mehr Schäden verursacht hat. Zeugen und mögliche Geschädigtesollen sich unter Telefon 06281/9040 melden.

