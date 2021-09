Interessierte können sich melden

Buchen. „Du hast Lust, im Namen der Stadt Buchen Familien mit Neugeborenen zu besuchen und diese willkommen zu heißen?“ Wer diese Frage bejahen kann, der kann sich als ehrenamtlicher Familienbesucher melden. Die Stadt Buchen sucht für die monatlichen Familienbesuche in der Kernstadt und den Stadtteilen weitere Personen, die Spaß am Ehrenamt haben, gerne mit anderen Menschen in Kontakt kommen und insbesondere junge Familien unterstützen möchten.

Seit 2015 dabei

Buchen beteiligt sich als familienfreundliche Stadt bereits seit 2015 am Projekt „Familienbesuche“ in Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für Kinderschutz beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis. Mit den Familienbesuchen erhalten die frischgebackenen Eltern einen Willkommensgruß der Stadt Buchen.

Darüber hinaus gibt es einen Info-Ordner mit zahlreichen Informationen über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten im Neckar-Odenwald-Kreis und natürlich auch vor Ort. Neben diesen wertvollen Informationen überbringen die Familienbesucher den jungen Familien auch ein Glückwunschschreiben des Bürgermeisters sowie einen Gutschein.

Keine Vorbildung notwendig

Eine spezielle Ausbildung oder Vorbildung ist hierfür nicht notwendig. Es wäre schön, wenn die Ehrenamtlichen aus Buchen oder einem Stadtteil kommen und die Strukturen des Stadtgebietes kennen. Das Ehrenamt wird durch die Beratungsstelle für Kinderschutz, die dieses Projekt im Landkreis koordiniert, eng begleitet. Auch eine kleine Aufwandsentschädigung gibt es für dieses Engagement.

Wer Lust bekommen hat und sich angesprochen fühlt, soll sich an Laura Schork von der Beratungsstelle für Kinderschutz, Telefon 06261/842090 oder an Helga Schwab-Dörzenbach, Telefon 06281/31127, oder Kirsten Hartl, Telefon 06281/31132 von der Stadt Buchen wenden.