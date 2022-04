Interessantes auf 124 Seiten

Hainstadt. Als legitimer „Erbe“ des 1922 von Pater Ambrosius Götzelmann edierten Buchs „Hainstadt in Baden“ gelten die Heimatblätter des Heimatvereins Hainstadt., deren aktuelle Ausgabe nun druckfrisch vorliegt. „Außer in den Kriegsjahren ist eine vergleichbare Schrift bislang jedes Jahr erschienen“, freut sich Ewald Gramlich als Vereinsvorsitzender und Schriftleiter.

Auf 124 Seiten lässt das gebundene Werk allerlei Interessantes Revue passieren, das 2021 in Hainstadt für Gesprächsstoff sorgte. Unterteilt ist es in die Rubriken „Aus dem Leben der Heimat“, „Aus dem kirchlichen Leben der Pfarrgemeinde“, „Aus dem Leben der politischen Gemeinde“, „Aus dem Vereinsleben“ und „Aus dem schulischen Leben“.

Ein Aufsatz zu Hausmadonnen als Ausdruck der Volksfrömmigkeit im Marienland gehört ebenso zum Inhalt wie Artikel über die Osterbrunnengestaltung, das kirchliche Leben unter Corona und der Bau des Windparks.

Der Heimatverein als Solcher wird mit einem interessanten Bilderrückblick über die vergangenen 100 Jahre sowie einem Kommentar zur Frage „Überholt oder noch zeitgemäß?“ beleuchtet. Darüber hinaus wird an die segensreiche Arbeit aller örtlichen Vereine erinnert.

Zum Schmunzeln, Nachdenken und Erinnern lädt ein Bericht über die Entwicklung der Landwirtschaft in Hainstadt nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Nachrufe auf den langjährigen Ortschronisten, Vereinsfunktionär und Kommunalpolitiker Jürgen Katzfuß, Rektor i.R. Dieter Thoma und Pfarrer Werner Bier sowie Grußworte von Vorsitzendem Ewald Gramlich, Ortsvorsteherin Regina Schüßler, Bürgermeister Roland Burger und Landrat Dr. Achim Brötel sowie eine Rückschau auf die Ereignisse der Corona-Pandemie runden das bunt bebilderte Heft ab.

„Gerade die Corona-Dokumentation dürfte in einigen Jahren erst richtig interessant werden, zumal viele gern in älteren Heimatblättern schmökern“, berichtet Ewald Gramlich, der von Dezember bis März täglich mehrere Stunden in die Gestaltung des Bands investiert hatte und allen Helfern seinen Dank ausspricht. „Was vor uns liegt, ist ein Gemeinschaftsprodukt“, hebt er hervor. Hinter dem Projekt steckt – vor allem im Jubeljahr des Heimatvereins, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert – der Gedanke, das Bewusstsein für die Heimat zu erhalten und die Verbindung auswärtiger „Heeschter“ zum Ort ihrer Kinder- und Jugendtage beizubehalten: Auf dem Postweg werden die Heimatblätter bis nach Neuseeland verschickt. Die Zustellung durch die Austrägerinnen erfolgt dieser Tage. ad

