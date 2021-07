Interessante Stationen

Buchen. Der CDU-Stadtverband Buchen, die CDU-Gemeinderatsfraktion und die Junge Union Buchen starten am Samstag, 24. Juli, zur Radtour rund um Buchen. Auch in diesem Jahr führt die Fahrt wieder zu interessanten Stationen im Stadtgebiet. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt ist um 13.30 Uhr vor dem Rathaus auf dem Wimpinaplatz. Abschluss ist im neuen Bistro „Auszeit“ in Eberstadt.

Während der Tour besteht die Möglichkeit, mit den Mandatsträgern der CDU persönlich Kontakt aufzunehmen. Die Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig haben ihre Teilnahme zugesagt. Ebenso werden Minister Peter Hauk, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger die Tour begleiten.

Eingeladen sind alle Bürger, die neben einer gemütlichen Radtour auch Interesse an der Kommunalpolitik und Stadtentwicklung haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen.