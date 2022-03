Interessante Objekte zu sehen

Buchen. Das Bezirksmuseum eröffnet am Mittwoch, 23. März, seine letzte größere Dauerausstellung, im Dachgeschoss des Trunzerhauses ist die Stadtgeschichte seit dem Mittelalter das Thema. Dazu hat das Museum interessante Objekte aus seinem Depot geholt. An erster Stelle: der Blecker. Das Original der einstmals zur Schadensabwehr auf der Stadtmauer stehenden Figur wird zusammen mit sogenannten „Neidbalken“ gezeigt, die ebenfalls der Schadenabwehr dienen. Am Eingang ist ein stilisierter (Teil-)Nachbau der Burg Wildenberg zu sehen, in der unter anderem die mit der Buchener Geschichte verbundenen Minnesänger zu sehen sind. In einer Vitrine kann man das spätmittelalterlich-frühneuzeitliche Buchen erkunden und an der letzten Station geht es um Reformatoren und Gegenreformatoren mit Bezug zu Buchen. Den „Eingang“ zur Ausstellung – die nur über eine ziemlich steile Treppe zu erreichen ist –, bilden Waffen und eine Kriegstruhe, in dem der Hainstadter Münzschatz ausgestellt ist. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Museums-AG des BGB.

