Interessante Einblicke

Buchen. Über 30 Interessierte, darunter einige Männer, waren der Einladung des Katholischen Frauenbundes Buchen gefolgt, sich durch die neue Dauerausstellung „Buchen im Mittelalter“ im Bezirksmuseum führen zu lassen. Da diese große Zahl die Kapazität des Raumes unter dem Dach des Trunzerhauses überschritt, bot das Museum spontan zur gleichen Zeit eine Führung durch die Ausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ an.

Die stadtgeschichtliche Ausstellung im Dachgeschoss entstand in Zusammenarbeit des Museums mit der Museums-AG des Burghardt-Gymnasiums. Sie zeigt an mehreren Installation Aspekte der Kulturgeschichte Buchens, angefangen vom Minnesänger Pilgrim von Buochein, über die Präsentation des Original-Bleckers und eine interaktive Vitrine, in der markante Gebäude der spätmittelalterlichen Stadt auf einen Stadtplan geschoben werden können, bis zu Akteuren der Reformationszeit.

Jürgen Strein, Mitglied des Vorstandes des Vereins Bezirksmuseum, gab dazu Erläuterungen und beleuchtete das zeitliche Umfeld der Exponate und Installationen. Gleichzeitig führte Lieselotte Kraft durch die kulturhistorisch ausgerichtete Ausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“, die das religiöse Leben in der Region in den letzten 500 Jahren zum Thema hat. Als Kuratorin dieser größten Dauerausstellung des Museums war sie die ideale Begleiterin durch die Schau mit rund 160 Exponaten.

Frauenbund-Vorsitzende Ingrid Weinmann hatte zuvor die Besucher begrüßt und sich über das große Interesse gefreut. Ihre Stellvertreterin Eva-Maria Strein bedankte sich abschließend bei den Teilnehmenden und den Führenden, bevor eine Hausnummer weiter im Schwanen-Biergarten das Gesehene noch einmal besprochen wurde.