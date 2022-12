Integration gelang nicht in jedem Fall

Bödigheim. Berichte, Wahlen und Ehrungen standen auf Tagesordnung der Mitgliederversammlung des FC Germania Bödigheim.

Im zurückliegenden Berichtszeitraum musste ein Rückgang von neun Personen verzeichnet werden. Altersgründe, Todesfälle und Wohnsitzverlagerungen – nicht aber etwa Frust und Corona – spielten hier eine Rolle. Langsam, nach verschiedenen Einschränkungen, insbesondere nach langer Fremdnutzung der Sporthalle als Impfstützpunkt, kehrt wieder das alte Leben ein.

Daniel Mackert, einer der vier gleichberechtigten Vorsitzenden, sagte, im vergangenen Jahr startete der Übungsbetrieb der 1. Mannschaft mit großen Erwartungen erst wieder im Juni. Große Hoffnungen weckten die Personalzugänge, teilweise aus höherklassigen Vereinen, und führten in einer Umfrage zur Zuweisung eines Spitzenplatzes in der Spielkasse. Doch die Integration vieler neuer Spieler gelang nicht in jedem Fall. Einen Wechsel gab es auf dem Trainerposten: Martin Bujak und Benedikt Pahl haben das Sagen.

Doch dem Verein geht es wie vielen anderen Gruppen, die vom Engagement der Ehrenamtlichen leben. Vielen Mitgliedern stehen zu wenig Daueraktive gegenüber. So wird beim FC Germania erneut ein Übungsleiter für die Gymnastikgruppe der Männer und eine Vertretung für die Leitung der Kinderaktivitäten gesucht.

Dem Bericht von Schriftführer Florian Meder folgte der Bericht von Carola Peszleg unter dem Stichwort „Zukunft des Vereins“ über die Jugendarbeit im FC. Im Schnitt nehmen zehn bis 18 Kinder an den begeistert angenommenen Übungsstunden teil, sieben weitere stehen in Wartestellung; das neue Baugebiet wird – bereits erkennbar – für ein Ansteigen der Zahlen sorgen. Ab Januar werden wieder weitere Kinder integriert. Als negativ wird empfunden der Wegfall der Umkleidemöglichkeit, wenn der Sport im Bildungshaus stattfindet. Sehr positiv wirkt sich aus, das die Eltern der Kinder während der Treffen unmittelbar vor Ort bleiben und hilfreich zur Hand gehen.

Dem Bericht des Kassenwartes folgte der Bericht von Kassenprüfer Volker Paar. Er schlug im Namen des Mitprüfers die nachfolgende einstimmige Entlastung vor.

Für die Entlastung des Vorstandes stellte sich Ortsvorsteher Martin Heyder zur Verfügung. Nach dem einstimmigen positiven Votum der Versammlung dankte Heyder dem Vorstand des Vereins für das Engagement im Ort.

Bei den Wahlen wurde Ortsvorsteher Martin Heyder zum Wahlleiter gewählt. Da Daniel Mackert aus dem Vorstand ausscheidet, besteht dieses Gremium künftig aus den gleichberechtigten Vorsitzenden Katharina Röderer, Dimitri Ritter und Kim Betschel. Schriftführer bleibt Florian Meder.

Platzwart Attila Bani, der dieses Amt bereits seit langen Jahren ausübt, scheidet aus. Eine Ergänzung des Teams war noch nicht möglich.

Auch für den Kassenwart wird dringlich ein Kandidat gesucht, denn A. Paar wird diese Aufgabe aus persönlichen Gründen nur noch sechs Wochen bekleiden. Damit ist eine erneute Einberufung der Mitgliederversammlung in sechs Wochen erforderlich. Daniel Mackert begründete seinen Rücktritt und dankte in einem Schlusswort für die reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorstand.

Dann folgten Ehrungen: Amelie Pfeiffer ist seit 25 Jahren Mitglied im Verein und Christa Stang, Gabriele Nohe sowie Ralf Müller bereits 50 Jahre. Auf 60 Jahre Mitgliedschaft blicken zurück: Gerd Nohe, Roland Lang und Wolfgang Schimpf. Erfreut wurde eine namhafte Spende von Roland Lang zur Kenntnis genommen. Bereits über jeweils 70 Jahre sind Herbert Hettinger und Walter Müller Mitglied im Verein. Für alle Geehrten gab es Urkunden und Geschenkkörbe. bw