Innovatives Denken und Kreativität gefragt

Buchen. Innovatives Denken und Handeln, kreative Lösungsansätze, Expertenwissen, Durchhaltevermögen, eine Menge Mut, Kraft und Herz… Die Liste, was man heutzutage braucht, um einem Leitungsposten in einer Bildungseinrichtung gerecht zu werden, ist lang. Umso besser, dass im Schulzentrum Buchen eine Person gefunden wurde, zu der der vakante Posten im Schulleitungsteam sehr gut zu passen scheint: Sabrina Habermann wurde im Rahmen einer Feierstunde in der Aula offiziell in das Amt der Konrektorin eingeführt und komplettiert damit mit Rektorin Monika Schwarz und Konrektor Magnus Brünner das Leitungsteam. Neben zahlreichen Gästen, unter anderem Habermanns Familie, waren auch Schulrätin Katja Meiser und Bürgermeister Roland Burger gekommen, um der neuen Konrektorin ihre Glückwünsche auszusprechen.

Respekt und Dank

Der Respekt und der damit verbundene große Dank an Sabrina Habermann, sich in einer Zeit riesiger Herausforderungen einem solch verantwortungsvollen Posten zu stellen, zog sich wie ein roter Faden durch den Nachmittag. „Ich ziehe meinen Hut davor, den Mut aufgebracht zu haben, sich auf die Funktionsstelle zu bewerben.“, konstatierte Schwarz nach ihrer Ansprache, in der sie vor allem auf viele gesellschaftspolitische Dinge einging, die auch trotz der sehr guten Ausstattung durch den Schulträger, in der Schule spürbar seien. Die Pandemie, der Krieg mit all seinen Konsequenzen, die wirtschaftlich belastende Situation, der landesweite Mangel an Lehrkräften, die herausfordernde Zukunft bezüglich der digitalen Infrastruktur und Digitalisierung an Schulen – die Anforderungen seien immens.

Und doch merke man jeden Abend, dass man ob der vielen Arbeit „zwar erschöpft, aber dafür mitten im Leben ist“. Man dürfe es als Geschenk betrachten, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und sich den täglich neuen Herausforderungen zu stellen. „Du bist beherzt, mutig, besonnen, empathiefähig und hast kreative Lösungsansätze parat“, bescheinigte die Rektorin ihrer neuen Konrektorin zugewandt, „und ich bin froh, dass du dich in deine neue Aufgabe schon so gut eingefunden hast.“ Nun heiße es, gemeinsam die Ärmel hochzukrempeln und an einem Strang zu ziehen, denn nur so könne man es schaffen, das Zusammenwachsen von ABR und KTS im Schulzentrum weiter zu fördern und gleichzeitig die beiden Identitäten zu wahren.

„Frau Habermann ist die richtige Frau am richtigen Ort und die Wunschkandidatin von Schule und Schulamt“, bescheinigte auch Schulrätin Katja Meiser, die wahrgenommen hatte, dass die neue Konrektorin eine der ersten Personen war, die die Zusammenarbeit der beiden Schulen angegangen sind. Mit der symbolhaften Überreichung der Urkunde und eines Geschenks, verbunden mit den besten Wünschen, wurde die Amtseinsetzung Habermanns auch offiziell besiegelt.

„Die Schule befindet sich in einem Entwicklungsprozess, und das ist kein leichter Weg“, machte auch Bürgermeister Roland Burger keinen Hehl aus der anspruchsvollen Aufgabe. Doch sei Bildung ein „immaterieller Schatz“, der Chancen verbessere, und eine Bildungseinrichtung ein Ort, an dem es „menschelt“ und man mitgestalten und mitformen dürfe. Mit Zitaten von Goethe und Gandhi über die Bedeutung von Veränderung und Gedanken zu Habermanns Motto „Never stop learning because life never stops teaching“ wünschte er dem neuen Schulleitungs-Mitglied eine erfüllte Tätigkeit und viel Erfolg.

Einen „materiellen Schatz“ hatte die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Mühlhauser parat, die ihrer Freude Ausdruck verlieh, dass das Schiff KTS nun wieder sicher durch das Schulmeer manövriert werden könne. Mit dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit und Kommunikation überreichte sie Sabrina Habermann nicht nur den Schatz, sondern auch gleich Schatzkarte, Kompass und Wegzehrung dazu.

„Ich freue mich, räumlich neben dir und thematisch mit dir zu arbeiten“, sagte Konrektor Magnus Brünner; und auch die Schülersprecher Adrian Klein und Wladislaw Karlin wünschten sich – neben starken Nerven und einem offenen Ohr – vor allem eine gute Zusammenarbeit.

Zauberhafte Wünsche

Zauberhaft wurde es bei den Wünschen des Kollegiums, die von den Kollegiumssprechern Selina Stark und Felix Hartwig und ihrem Team dargeboten wurden. In Harry-Potter-Manier bescheinigten sie ihrer neuen Konrektorin sehr viele passende Kompetenzen und hatten allerhand – mehr oder weniger ernst gemeinte – Wünsche parat.

Eine sichtlich große Freude bereitete ihr das Kollegium mit der musikalischen Umrahmung der Feierlichkeit. So sorgten die ABR-Band „Sound People“ unter der Leitung von Christoph Blaumeiser mit „Cantaloupe Island“ sowie Alexander Lenz am Klavier und Lisa Waltenberger an der Querflöte mit „Kiss the rain“ für eine würdevolle Stimmung. Für den größten Überraschungsmoment sorgte der von Alexander Lenz spontan gegründete Lehrerchor des Schulzentrums, der Sabrina Habermann mit dem Lied „A Million Dreams“ eine große musikalische Freude bereitete.

Sichtlich berührt bedankte sich die Hauptperson des Nachmittags nicht nur für die Darbietungen und die vielen warmherzigen und wertschätzenden Worte, sondern vergaß auch die Personen nicht, die sie bis zu diesem Tag begleitet und ihr auf ganz verschiedene Art und Weise zu dieser Entscheidung verholfen haben. Und überhaupt war der neuen Konrektorin schon bei ihrer ersten Rede anzumerken, welch hohen Stellenwert jeder einzelne Mensch bei ihr genießt. Sie bedachte Kolleginnen und Kollegen mit passenden Adjektiven, bedankte sich für wahrgenommene Werte, die in der heutigen Zeit kaum mehr Beachtung finden, freute sich auf die Arbeit in einem „wahnsinnig guten Team“ innerhalb eines Kollegiums, in dem „ich mich gut aufgehoben fühle“. Die verschiedenen Blickwinkel der ganz unterschiedlichen Menschen sehe sie nicht als Problem, sondern als Chance, sich optimal ergänzen zu können.

Voneinander lernen

Ihr großer Wunsch sei nun, dass alle Kolleginnen und Kollegen gemeinsam voneinander lernen, füreinander da sind und im großen Team alles für die Kinder, die beiden Bildungsgänge sowie das neue „gemeinsame Schulzentrum“ geben. Um den eingeschlagenen „richtig guten“ Weg erfolgreich weiterzugehen. Die personellen Rahmenbedingungen im Leitungsteam sind jedenfalls geschaffen.