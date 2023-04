Innehalten an der Flurkapelle

Bödigheim. Seit knapp 15 Jahren steht auf einem Hügel, von dem aus man drei Kirchtürme – den Bödigheimer, den Seckacher und den Großeicholzheimer – sehen kann, eine Flurkapelle. Schon seit Jahrhunderten baute man außerhalb von bewohntem Gebiet für Reisende, Pilger oder auch auf dem Feld arbeitende Menschen kleine Kapellen, die zum Innehalten und zur Andacht einluden.

Die Bödigheimer Flurkapelle schaut auf eine recht kurze Geschichte zurück, die dafür umso interessanter ist. Die Idee entstand hier in „badisch Sibirien“, und sie wurde umgesetzt von Studenten aus Chicago/USA, rund 7000 Kilometer entfernt. Dazu kam das Engagement der Dorfbevölkerung und der umliegenden Gemeinden, das Projekt zu finanzieren und die Basis für das alltägliche Leben der Studenten während der Bauphase (Essen, schlafen, Wäsche waschen) zu gewährleisten.

Sechs Monate hatten die Architekturstudenten Zeit, sich zu erarbeiten, was eine „Flurkapelle“ ist, Entwürfe zu erstellen, diese der Gemeinde Bödigheim vorzustellen (die Reisekosten trugen die Studenten selbst) und sie dann mit ihren eigenen Händen zu verwirklichen.

15 Kubikmeter Holz wurden verbaut, 22 Kubikmeter Beton für Fundamente und Bodenplatte. Circa 6000 Arbeitsstunden haben die Studenten und Helfer investiert – unfallfrei, von einigen Spreißeln abgesehen. Hinzu kommen rund 3000 Stunden Entwurfsprozess.

Am 25. Juli 2009 wurde die Kapelle mit einem ökumenischen Gottesdienst eingeweiht. Seitdem findet jedes Jahr im Sommer ein Gottesdienst an der Flurkapelle statt. Nachdem die Pandemie diese Gewohnheit unterbrochen hat, soll sie im Sommer wieder aufleben. Ein Jahr nach der Einweihung fand sich ein Kreis von ca. zwei Dutzend Menschen, die sich bereiterklärten, sich um die Kapelle zu kümmern, der „Freundeskreis der Flurkapelle Bödigheim“. Das Gelände um die Kapelle muss gepflegt, die Hecke daneben geschnitten werden. Außerdem half die regelmäßige Präsenz, das Bauwerk zu schützen. Erfreulicherweise fand in den vergangenen 15 Jahren so gut wie kein Vandalismus statt. Nun zeigt sich beim „Freundeskreis“, wie bei vielen Vereinen, das Phänomen der Alterung. Diejenigen, die damals mit Enthusiasmus dabei waren und es über Jahre hinweg blieben, können die erforderlichen Aktivitäten nicht mehr leisten. Eine neue Generation, die sich für die Flurkapelle begeistert, muss sich finden. Diese Flurkapelle ist ein besonderes Kulturgut in der Region. Sie wurde nicht nur mit mehreren Auszeichnungen geehrt, unter anderem mit dem höchsten Architekturpreis der USA und der Medaille für beispielhaftes Bauen des Landes Baden-Württemberg, sondern sie ist auch ein Beispiel dafür, dass alte, bewährte Bräuche in der Gegenwart lebendig sein können. Die Flurkapelle ist eine überkonfessionelle Stätte mit einem geistigen Fundament zur Begegnung und zur inneren Einkehr. hvr