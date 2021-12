Initiative „Buchen steht auf” hat Grenzen überschritten

Buchen/Walldürn/Mudau. „Buchen steht auf“ nannte sich eine Initiative, die in den späten Winter- und frühen Frühjahrswochen Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen des Bundes und des Landes organisierte. Diese fanden vor allem auf dem Buchener Musterplatz, aber auch in Walldürn und Mudau statt.

Da in so mancher Ansprache der Teilnehmer und Organisatoren verbal Grenzen überschritten wurden (zum Beispiel „Merkel in den Knast“), gerieten diese Kundgebungen vor allem seitens der Kommunalpolitiker mehr und mehr in die Kritik – auch weil rechtsorientierte Strömungen unter den Demonstranten vermutet wurden. Als im Frühling die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, verstummten auch die Proteste von „Buchen steht auf“. Zuletzt wurden aber wieder „Spaziergänge“ organisiert. mf