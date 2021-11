Auch in Zeiten hoher Inzidenzen und strengen Auflagen lässt sich ein Wahlkampf kreativ gestalten. Das haben Felix Pflüger und seine Unterstützer am vergangenen Samstag wohl bewiesen. Zeitgleich besuchten mehr als 120 Personen die Wahlkampfkundgebung, bei der der Bürgermeisterkandidat vor dem Alten Rathaus in Buchen den Bürgern Rede und Antwort stand.

„Ich habe mich zur Wahl aufstellen

...