Inge Heidemann aus Buchen: Aufmerksamkeit gilt stets der Familie

Buchen. Vom hohen Norden in den fränkischen Odenwald verschlug es Inge Heidemann, die am heutigen Samstag ihren 90. Geburtstag feiert.

Geboren am 11. Dezember 1931 in Preetz/Holstein, kam sie nach mehreren Zwischenstationen 1969 nach Buchen: Ihr mittlerweile verstorbener Mann Dr. Woldemar Heidemann war Richter am Buchener Amtsgericht und später dessen Direktor. Gemeinsam mit ihm zog die Jubilarin die beiden Söhne Malte und Wolf groß.

In vielen Vereinen aktiv

In ihrer Freizeit beschäftigte sich Inge Heidemann viel mit Handarbeiten und verreiste sehr gern mit ihrer Familie wie in höherem Alter auch mit ihrem inzwischen ebenfalls verstorbenen Lebensgefährten Werner Groß. Darüber hinaus brachte sie sich in das gesellschaftliche Leben ihrer Wahlheimat ein: So war sie nicht nur im Verein „Bezirksmuseum Buchen“ sowie sportlich im Kegelverein, im Odenwaldklub und in der Wassergymnastik aktiv, sondern als gläubige Christin auch in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert.

Im Kirchenchor gesungen

Über Jahrzehnte hinweg ließ sie ihre Stimme im evangelischen Kirchenchor erklingen. Ihre besondere Aufmerksamkeit und Freude galt stets ihrer Familie, zu der auch ihr Enkelsohn Nicolaj gehört.

Seit 2016 lebt Inge Heidemann im Pflegeheim „Haus Sonnengarten“, wo sie regelmäßige Besuche ihrer Angehörigen erfährt. Den Gratulanten zum 90. Geburtstag reihen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad