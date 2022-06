Infotag in den Kliniken

Buchen. Diagnose Krebs: Betroffene, Angehörige und Interessierte können sich am Samstag, 9. Juli, in den Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Buchen ab 9 Uhr über die Krankheit und das Weiterleben mit Krebs informieren. In sechs verschiedenen Live-Vorträgen werden an diesem Tag Diagnose und Therapiemöglichkeiten genauer vorgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung startet im Konferenzraum Gartengeschoss Dr. Rüdiger Mahler mit seinem Vortrag zum Dickdarmkrebs. Um 10 Uhr folgt Dr. Christoph Ellwanger mit der operativen Versorgung bei Krebserkrankung, bevor um 11 Uhr Majd Hasan zu den Grundlagen der Chemotherapie bei gastrointestinalen Krebserkrankungen referieren wird.

Im Tagungsraum unter der Zentralen Patientenaufnahme hält ab 10 Uhr zunächst Dr. Winfried Munz zwei Vorträge: Die operative Therapie sowie die medikamentöse Behandlung von Brustkrebs, der häufigsten Krebsart bei Frauen, sind seine Themen. Abschließend beantworten Wiebke Schleßmann und Elena Morleo von der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Heilbronn-Franken um 11.30 Uhr die Frage, wie die psychosoziale Krebsberatung unterstützen kann.

Endoskopie geöffnet

Mehr zum Thema Informationsabend der Kliniken Entspannt leben trotz Morbus Crohn Mehr erfahren Zum Ferienstart Kinderhochschule Medizin Ende Juli in Buchen und Mosbach Mehr erfahren

Informationsstände zeigen den gesamten Patientenkrebstag über weitere Unterstützungsmöglichkeiten auf und geben Rat zum Weiterleben mit einer Krebsdiagnose. Geöffnet wird auch die im Dezember 2020 in Betrieb genommene Endoskopie.

Anmeldungen entweder unter Telefon 06261/83231 oder per E-Mail an patientenkrebstag@neckar-odenwald-kliniken.de. Auch spontane Besuche ohne vorherige Anmeldung sind selbstverständlich möglich. Während des gesamten Aufenthalts in der Klinik ist zum Schutz aller Beteiligten eine FFP2-Maske, die Mund und Nase dicht bedeckt, zu tragen.