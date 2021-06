Informationen zum geplanten Dorfladen

Götzingen. Aufgrund des vielfach bekundeten Interesses an der Einrichtung eines Dorfladens planen Ortsverwaltung und das Organisationsteam des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft!“ zur umfassenden Information der Bürger am Freitag, 18. Juni, um 19 Uhr und/oder am Sonntag, 20. Juni, um 14 Uhr Informationsveranstaltungen unter Beachtung der bestehenden Corona-Verordnungen.

Detaillierte Präsentation

Nach einer detaillierten Präsentation wird die Möglichkeit geboten, Fragen zu stellen und über das Thema zu diskutieren sowie Vorschläge und Ideen einzubringen.

Wer daran teilnehmen will, kann sich unter Benennung des Wunschtermins bis spätestens Freitag, 11. Juni, bei der Ortschaftsverwaltung per E-Mail an info@ov-goetzingen.de oder per Telefon 06281/2343 anmelden. Der genaue Veranstaltungsort wird zeitnah bekannt gegeben. jm