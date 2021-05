Infektionszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis leicht rückläufig

Neckar-Odenwald-Kreis. Lediglich fünf Corona-Neuinfektionen wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises im Laufe des Montags gemeldet. Das ist noch nur die Hälfte des Wertes vom vorigen Montag (3. Mai). Das hat zur Folge, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis auf 159,4 gesunken ist. Diesen Wert übermittelte das Landesgesundheitsamt in Stuttgart am Montagabend. Der für die Bundesnotbremse bei einer Inzidenz über 100 maßgebliche Wert des Robert-Koch-Institutes (RKI) lag am Montagmorgen noch bei 165,0.

Drei der fünf Neuinfektionen wurden in Buchener Schulen registriert; je eine im BGB, in der KTS und der ABR. Bei bereits bestätigten Infektionen wurden drei Mutationen festgestellt. Insgesamt sind derzeit 403 Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis an Corona erkrankt.

Impfzahlen

Neue Zahlen gibt es auch vom Impfen: In 68 Hausarztpraxen im Kreis wurden bis gestern insgesamt 11 751 Dosen verimpft. 10 931 Bürger wurden einmal geimpft, 820 genießen bereits den vollständigen Impfschutz. Im Kreisimpfzentrum in Mosbach wurden insgesamt 29 768 Impfdosen verabreicht, 3201 davon in der vorigen Woche. Damit wurden im Neckar-Odenwald-Kreis insgesamt 41 519 Impfdosen verimpft. Das sind aber nicht nur Menschen aus dem NOK. Der Kreis hat etwa 144 000 Einwohner.

Im Main-Tauber-Kreis (MTK) wurden am Montag überhaupt keine Neuinfektionen gemeldet. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz lag im Nachbarkreis bei nur noch 49,8. Damit ist der MTK der Kreis im Land Baden-Württemberg mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenz aller 44 Stadt- und Landkreise. Lediglich 162 Personen sind aktuell an Corona erkrkankt.

Für Fragen der Bürger rund um das Thema Corona stehen im Mosbacher Landratsamt geschulte Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr unter den Telefonnummern 06261/843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung.