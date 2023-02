„Aarch schej war’s“ – so das einstimmige Echo aller Besucher der Prunksitzung der FG Klingemänner Waldhausen. Und dies lag mit absoluter Sicherheit nicht nur an der langen erzwungenen Abstinenz von der Faschenacht – Corona lässt grüßen – sondern eindeutig an den tollen Programmpunkten, die mit zahlreichen Beifallsraketen belohnt wurden.

Zu den Klängen des Hauschemer Ortsrufs tauchte,

...