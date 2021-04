In vielen Vereinen engagiert

Götzingen. Vor 60 Jahren, am 15. April 1961, erklangen für Alfons und Anna Schwarz in der Götzinger Pfarrkirche die Hochzeitsglocken – heute können sie daher in großer Dankbarkeit ihre diamantene Hochzeit feiern.

Als ältester Sohn eines Landwirtsehepaares kam Alfons Schwarz am 21. Juni 1936 auf die Welt und wuchs zusammen mit zwei Brüdern auf dem elterlichen Bauernhof auf. Er besuchte in Götzingen die Volksschule, anschließend auch die Fortbildungsschule und absolvierte im Anschluss daran die Landwirtschaftsschule in Buchen.

Im Jahre 1961 verlegte die Familie ihren Sitz vom Dorfkern in den neu eingerichteten Hof im Gewann „Roter Busch“, wo dann alsbald auch die Hochzeitsglocken für den Junglandwirt erklangen. Den elterlichen Hof übernahm das junge Paar dann im Jahr 1969.

Vollverantwortlich für die Bewirtschaftung des Hofes fand Schwarz auch weiterhin noch Kraft und Zeit, sich sowohl im örtlichen Vereinsleben als auch auf berufsbezogener Ebene ehrenamtlich zu engagieren, beispielsweise im Aufsichtsrat des Lagerhauses Buchen und der Musikkapelle Götzingen, bei der er zum Ehrenmitglied und Ehrendirigent ernannt wurde. Auch sportlich war Alfons Schwarz aktiv: Über 20 Jahre lang war er in der Vereinsführung des TSV Fortuna engagiert. Aufgrund seiner vielfältigen ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde Schwarz 1985 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Ein solch umfangreicher ehrenamtlicher Einsatz war freilich nur möglich dank der vollen Unterstützung seiner Ehefrau, der viel Einsicht und Verständnis abverlangt wurde. Anna Schwarz wurde am 26. Mai 1940 ebenfalls in Götzingen geboren und besuchte dort die Volksschule. Dem Besuch der Landwirtschaftsschule schloss sich dann auf einem Hof in Neckargemünd eine landwirtschaftliche Ausbildung an, die sie mit der Gehilfenprüfung erfolgreich abschloss.

Große Herausforderung

Nach der Hochzeit und mit dem Einzug im „Roten Busch“ kam mit Haushalt, Familie und Landwirtschaft eine große Herausforderung auf die junge Ehefrau zu, zumal der Ehemann ob seines ehrenamtlichen Engagements doch sehr häufig „außer Haus“ war. Anna Schwarz brachte sich auch bei der Frauengemeinschaft ein und war dabei auch mehrere Jahre in der Vereinsführung als stellvertretende Vorsitzende engagiert. Außerdem war sie bei den TSV-Turnerinnen aktiv bis ihr dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich war.

Zwei Kinder gingen aus der Ehe des Jubelpaares hervor. Ihrem Sohn übergaben sie 1994 den Hof. Vier Enkelkinder runden den Familienkreis ab.

Beide Jubilare erfreuen sich geistiger Frische, nehmen regen Anteil am Geschehen in der Heimatgemeinde und verfolgen mit regem Interesse auch die Ereignisse in Deutschland und der Welt. Den Glückwünschen zum Jubeltag schließen sich die Fränkischen Nachrichten gerne an. jm