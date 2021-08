In „verrückten Zeiten“ kompetent Kurs gehalten

Hainstadt. Eingangs der Mitgliederversammlung der Waldverwertungsgenossenschaft Hainstadt eG (WVG) berichtete Vorsitzender Matthias Breunig über die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 und gab einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten im Wirtschaftsjahr 2021.

Seinen Erläuterungen zufolge gehen die Forstwirtschaftsjahre 2019 und 2020 als Krisenjahre infolge von Hitze und Trockenheit sowie erhöhten Kalamitätenanfall mit außerplanmäßigen Holzeinschlägen in die Geschichte der WVG ein. Besonders gravierend sei die Tatsache, dass nicht nur die Fichte, sondern auch weitere Baumarten wie Kiefer und Buche durch die langen Hitzeperioden sowie Insekten- bzw. Schädlingsbefall geschwächt wurden. Durch rückläufige Holzpreise habe man bei den Erträgen Einbußen hinnehmen müssen. Zusätzliche Kosten seien durch erfolglose Pflanzmaßnahmen aufgrund der langanhaltenden Dürreperioden entstanden.

In dieser kritischen und angespannten Situation dankte Breunig dem Vertreter der Forstbetriebsleitung, Revierleiter Ralf Becker, für die umfassende Unterstützung. Ebenso bedankte er sich bei Helmut Schnatterbeck von der Forstlichen Vereinigung Odenwald-Bauland (FVOB) für die rasche und reibungslose Vermarktung des WVG-Holzes. Ein weiterer Dank galt den Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Geschäftsführer Klemens Gramlich erläuterte die wirtschaftliche Entwicklung der WVG in den Jahren 2019 und 2020 anhand der Bilanzzahlen sowie der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. „Der erhöhte Anfall an Schadhölzern aufgrund Dürre, Käferbefall und Sturm mit eklatantem Preisverfall hat seine unangenehmen Spuren in den Jahresergebnissen hinterlassen“, so Gramlich. Die ursprünglichen Zielsetzungen von Vorstand und Aufsichtsrat habe man zwangsläufig korrigieren müssen. „Die Folgen des Klimawandels haben uns in den letzten Jahren einiges Kopfzerbrechen bereitet und werden uns auch in Zukunft beschäftigen“, sagte Gramlich.

Auch die zurückliegenden nass-kalten Wochen und Monate gönnten dem Wald nur eine kurze Verschnaufpause. Die Bäume seien nach wie vor gestresst, so dass die weitere Entwicklung im laufenden Jahr abgewartet werden müsse. Hinzu komme der bereits prognostizierte, klimatolerante Waldumbau mit gegen Trockenheit widerstandsfähigen Baumarten. Der bisher auch im WVG-Wald dominierenden Fichte werde keine Zukunft mehr eingeräumt, so die bittere Erkenntnis vieler Experten.

„Finanzielle Belastungen und niedrigere Gewinnmargen werden nicht ausbleiben, so dass auch weiterhin eine verantwortungsbewusste Geschäftspolitik mit vernünftigen Bilanz- sowie Gewinn-und Verluststrukturen zu priorisieren sind“, betonte Gramlich. Das von ihm vorgetragene Zahlenwerk einschließlich Vorschlag für die Verwendung des Gewinns wurde einstimmig genehmigt.

Aufsichtsratsvorsitzender Rolf Berberich informierte über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes, die keine Beanstandungen ergaben habe. Dem Geschäftsführer wurde eine ordnungsgemäße Kassenführung attestiert. Helmut Schnatterbeck dankte den Verantwortlichen der WVG für die geleistete Arbeit. Die Abstimmungen über die Entlastung von Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführer erbrachten einstimmige Ergebnisse.

Satzungsgemäß stand die Wahl des Vorstandsvorsitzenden an. Vorstandsmitglied Gebhard Ackermann lobte die vielfältigen Aktivitäten von Matthias Breunig. „Fachkompetent, professionell und mit viel Herzblut steuert er die WVG durch die stürmischen Zeiten und hält das WVG-Schiff auf Kurs“, so Ackermann. Matthias Breunig wurde einstimmig wiedergewählt.

Anschließend referierte FVOB-Geschäftsführer Helmut Schnatterbeck über den aktuellen Holzmarkt. Er sprach von „verrückten Zeiten“, in denen mancher Holzbesitzer froh sein könne, wenn er sein Holz überhaupt verkaufen konnte. Wegen der Schäden durch Käferbefall und Trockenheit sei ein massives Überangebot, vor allem an Fichtenholz, entstanden. „Die Situation hat sich inzwischen komplett gedreht“, so Schnatterbeck. Die Nachfrage nach Holz sei extrem gestiegen, was zu spürbaren Preiserhöhungen geführt habe. Vorsichtiger Optimismus sei bei der aktuellen Wetterlage angesagt. „Die lange Kälte im Frühjahr und das wechselhafte Wetter mit vielen Niederschlägen sorgt dafür, dass sich der Borkenkäfer zum Glück nicht so rasch verbreitet wie in den Trockenjahren zuvor“, resümierte Schnatterbeck.

Bei spürbar anziehenden Holzpreisen im laufenden Jahr, sei die Nachfrage nach Nadelholz, insbesondere nach Lärchen und Douglasien, sehr hoch. „Die Forstleute hoffen auf ein kühles und nasses Winterhalbjahr 2021/22“, so der FVOB-Geschäftsführer.

Der für die Privatwaldbetreuung auf der Gemarkung Hainstadt zuständige Revierleiter Ralf Becker ergänzte die Ausführungen von Helmut Schnatterbeck und dankte für die gute Zusammenarbeit mit den WVG-Verantwortlichen. Die Aufarbeitung der Käferkalamitäten sei unverzüglich und vorbildlich vorgenommen worden. Bereitwillig beantwortete Becker Fragen von Mitgliedern und ging ausführlich auf die rechtlichen Anforderungen zur Aufarbeitung von Schadholz durch die Privatwaldbesitzer ein.