In Hettigenbeuern ist man guter Dinge, 2022 wieder Fastnacht feiern zu können

Hettigenbeuern. Die Berichte bei der Generalversammlung der Fastnachtsgesellschaft „Götzianer“ war geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es wurde Rückblick gehalten auf die „Vor-Corona-Kampagne 2020“, und nichts Erfreuliches zu berichten gab es von der Kampagne 2021, die wegen der Pandemie ausfallen musste. Große Hoffnung herrscht, wie hierbei deutlich wurde, dass die Kampagne 2022 – so gut wie es geht – durchgeführt werden kann. „Wir sind guter Dinge, dass sich die Lage entspannt und wir Fastnacht feiern können“, stellten die Verantwortlichen fest.

„Mit einem blauen Auge davon gekommen“, so könne wohl der Verlauf der Kampagne 2020 beschrieben werden, stellte Vorsitzender Thomas Graner in seinem Tätigkeitsbericht heraus. Denn damals fanden glücklicherweise noch alle Fastnachtsveranstaltungen stattfinden. Keiner habe wohl zu dieser Zeit ahnen können, dass die närrischen Tage 2020 die letzten Tage „Normalität“ für einen langen Zeitraum waren. Der Vorsitzende war erfreut über die gute Resonanz bei der Prunksitzung und beim traditionellen Umzug am Fastnachtsdienstag. Neben der Kampagne 2021 fiel der auch das Maifest der FG „Götzianer“ aus.

Thomas Graner machte Werbung in Sachen Fastnacht: Wer Lust habe, die FG aktiv zu unterstützen, sei jederzeit willkommen. Im Elferrat, Jugendelferrat oder den Tanzgruppen gebe es Möglichkeiten, sich zu engagieren und dabei Spaß zu haben.

Schriftführerin Christina Berberich ging in ihrem Bericht auch auf die Vereinsstatistik ein. Der Verein hat momentan 217 passive und 77 aktive Mitglieder. Die Aktiven verteilen sich auf Elferrat, Jugendelferrat und Tanzgruppen. Schatzmeister Carsten Breunig berichtete von den jeweiligen Einnahmen und Ausgaben in den Berichtsjahren. Die Kassenprüfer Christoph Walter und Eugen Meixner bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Tolle Veranstaltungen

Elferratspräsident Steffen Farrenkopf ließ die Fastnachtskampagne 2019/20 nochmals Revue passieren. Seine Ausführungen zeugten von sehr vielen Aktivitäten und tollen Veranstaltungen während der „fünften Jahreszeit“. Er erinnerte an das Ordensfest mit fastnachtlichem Programm beim Kappenabend des Sportvereins und hob die gelungene Prunksitzung mit ansprechendem Programm hervor. Die Götzianer besuchten beachtliche 15 Veranstaltungen befreundeter Vereine, informierte der Elferratspräsident und erinnerte auch an die Teilnahme an Fastnachtsumzügen. Erfreut zeigte er sich über die „einheimischen“ Programmpunkte, zu diesen zählte Tanzmariechen Nele Fink sowie die Tanzgruppen Minis mit dem Tanz „Feuer& Feuerwehr“ und die gemischte Schautanzgruppe mit dem Tanz „Die Morretalklinik“. Für die Kampagne 2020/21 entfiel der Bericht des Elferratspräsidenten, wegen Absage aller Veranstaltungen.

Ortsvorsteher Norbert Meixner übermittelte Grüße und dankte für das Engagement für die Brauchtumspflege im Stadtteil. Ein besonderer Dank und Lob ging an Elferratspräsident Steffen Farrenkopf.

Norbert Meixner übermittelte als Abteilungskommandant auch die Grüße aller örtlichen Vereine, wobei er für die harmonische Zusammenarbeit dankte.

Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft und dem Wunsch, dass 2022 zumindest in irgendeiner Form Fastnacht gefeiert werden kann, schloss die Versammlung der Narren im Morretal. hes

