In Götzingen eine Firma gegründet

Götzingen. Hans Goldberg aus Götzingen feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Geboren im Jahr 1931 in Rumburg/Nordböhmen, heute Tschechien, wurde er im Alter von 14 Jahren mit seiner Familie und Verwandtschaft aus dem Sudetenland vertrieben. Das Schicksal verschlug ihn in die damalige DDR, wo er seine Ausbildung zum Maschinenbau-Ingenieur absolvierte. Nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik setzte er seine berufliche Laufbahn fort, die dann allerdings vom Schwerpunkt Motorenkonstruktion immer mehr in den kaufmännischen Bereich überging.

Mitte der 1970er Jahre erbaute er sich in der Götzinger Waldstraße, einem damals gerade neu erschlossenen Baugebiet, ein Wohnhaus, das erste dort überhaupt entstandene Haus. „Hans Goldberg war lange Zeit mein einziger Gesprächspartner“, denkt sein Nachbar Müller gerne zurück, der kurz nach ihm dort gebaut hat. Der Jubilar machte sich damals dann in Götzingen selbstständig und gründete eine Firma, die vor allem Notstromaggregate und Wärmepumpen vertrieb.

Hans Goldberg wird am Sonntag 90 Jahre alt. © Walter Jaufmann

Hans Goldberg befindet sich momentan in Pflege, seinen runden Geburtstag wird er mit Sohn und Schwiegertochter sowie seinen vier Enkeln und seiner Ur-Enkelin ver-bringen.

Glückwünsche sowie Präsente erreichten ihn bereits von Ministerpräsident Kretschmann sowie Buchens Bürgermeister Burger. Die FN schließen sich den Glückwünschen gerne an. jm

