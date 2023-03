In Götzingen: 21-Jähriger unter Drogen am Steuer erwischt

Götzingen. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss war am frühen Dienstagmorgen ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in Götzingen unterwegs. Gegen 1.15 Uhr hielten Beamte des Polizeireviers Buchen den Mercedes des Mannes in der Thingstraße an, um diesen zu kontrollieren.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige seinen Führerschein schon in der Vergangenheit abgeben musste. Im weiteren Verlauf zeigte der junge Mann mehrere Anzeichen für eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde.

Dieser zeigte ein positives Ergebnis für THC und Amphetamin. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel des Mercedes-Fahrers wurde zunächst einbehalten. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.