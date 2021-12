In elf Jahren rund 157 000 Euro für Hilfsbedürftige gesammelt

Götzingen. In einer durch die Coronalage geprägten Situation fand die Jahreshauptversammlung des Vereins „Help! Sommermärchen“-Team im Gasthaus „Zum Badischen Hof“ in Schlierstadt statt. Nach der Eröffnung präsentierte zunächst Vorsitzender Thilo Jaufmann eine Bilanz über den Berichtszeitraum, den er mit dem Hinweis auf die eigenartige Atmosphäre in einer veränderten Welt begann. Zwar habe die Entwicklung in Sachen Corona den Verein hinsichtlich seiner Ziele und Vorhaben spürbar beeinträchtigt, da die geplanten Benefiz-Veranstaltungen weitgehend den Beschränkungen zum Opfer fielen.

Trotzdem habe sich der Verein aber auch unter diesen widrigen Umständen gut entwickelt: Man habe den Unterstützungsbereich sogar erweitert und trotz aller Beeinträchtigungen noch Hilfeleistungen erbringen können, wenn auch in deutlich beschränkterem Umfang als erhofft. Möglich sei das nur Dank vielseitiger Unterstützung gewesen. Detailliert informierte Jaufmann über die wenigen doch noch realisierbaren Benefiz-Events wie ein Kirchenkonzert in Rinschheim und das Festival 2019 auf dem Lausenberg. Er verwies auch auf die trotz aller Anstrengungen doch zwangsweise ausgefallenen Events. Positiv konnte er aber bilanzieren, dass man die ins Visier genommenen Kinder-Hilfsprojekte in Bukuumi und Nepal trotzdem noch unterstützen konnte und zudem auch die Hospiz-Selbsthilfegruppe in Osterburken.

Zudem war es dem Verein ein Anliegen, den durch die Corona-Pandemie besonders geforderten Einrichtungen eine gewisse Wertschätzung für ihren enormen Einsatz zukommen zu lassen. So besuchten Help-Abordnungen zusammen mit Musikern der die Kinderhilfe stets unterstützenden Bands alle Senioren- und Pflegeheime der Region, überbrachten den Bewohnern und dem Personal musikalische Weihnachtsgrüße und kleine Präsente. Auf gleiche Weise wurde auch dem Personal des Krankenhauses Buchen sowie den DRK-Helfern Anerkennung gezollt. Mit der gleichen Inspiration wurde zum Muttertag sowie zum Vatertag auch dem Odenwald-Hospiz ein musikalisch begleiteter Besuch abgestattet.

Spezielle Hilfsaktion im Ahrtal

Die dramatischen Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal löste beim Help-Team im August eine spezielle Hilfsaktion aus. Dabei organisierten die Initiatoren dank breiter Unterstützung von über 20 hiesigen Landwirten und einiger Transportunternehmen eine „Futterbrücke Bauland-Ahrtal“, bei der bisher mit vier Sattelzügen 160 Heuballen als Hilfe für flutgeschädigte Pferdehöfe und Landwirte ins Ahrtal gebracht wurden. Außerdem wurden zwei extrem zerstörte Kindergärten in Bad Münstereifel finanziell unterstützt sowie eine Familie mit Bezug zu Götzingen, die ihren gesamten Besitz durch die Flutwelle verlor.

Mit herzlichem Dank für all die Unterstützung und Mitarbeit unter den erschwerten Umständen zollte Vorsitzender Jaufmann zum Ende seines Berichts allen Mitgliedern und Sponsoren sowie dem Help-Förderverein. Mit großem Interesse nahmen die Teilnehmer die Information zur Kenntnis, dass die Help-Initiative seit der Geburt ihrer Vision vor elf Jahren, davon sieben Jahre auf ehrenamtlicher Basis und vier Jahre als sozial orientierter Verein, bis dato beachtliche 157 000 Euro zur Unterstützung von Kindereinrichtungen sowie extrem vom Schicksal betroffene Kinder generieren konnte. Und man war sich einig, dieses Engage-ment fortzusetzen.

Der Finanzbericht wurde durch Kassenwartin Jeanette Müller präsentiert, nach dem positiven Prüfbericht von Matthias Bell und Ilona Jäger erteilte die Versammlung einstimmig Entlastung. Wahlleiter Wilfried Fischer dankte vor der Neuwahl dem Vorstandsteam sowie den Mitgliedern für ihr vorbildliches soziales und erfolgreiches Engagement.

Ins neue Vorstandsteam wurden einstimmig gewählt: Vorsitzender Thilo Jaufmann, Kassenwartin Jeanette Müller, Schriftführer Thomas Apiarius, Beisitzer Martina Öppling, Christian Milli und Christian Ditter, Kassenprüfer Matthias Bell und Ilona Jäger. jm