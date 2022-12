In Buchen wird die Straßenbeleuchtung reduziert

Buchen. Die Stadt Buchen folgt der Empfehlung des Städtetages Baden-Württemberg zur Einsparung von Energie bei der Straßenbeleuchtung. Hierdurch soll ein weiterer wichtiger Baustein für nachhaltigen Ressourceneinsatz in diesen schwierigen Zeiten geleistet werden. Deshalb ab sofort – zunächst testweise während der eh ruhigeren Weihnachtsferien– die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet, in der Kernstadt und in allen Stadtteilen, nur noch reduziert geschaltet. Das bedeutet, dass nur noch jede zweite Straßenlaterne leuchtet, also es gilt bei der Beleuchtung die Regelung, wie sie bisher bereits ab 22 Uhr erfolgte. Eine Ausnahme gilt jedoch für alle verkehrsrelevanten Bereiche und an allen Fußgängerüberwegen im Stadtgebiet. Schon jetzt leuchtet in der Vorstadtstraße nur noch jede zweite Laterne (Bild). pm/Bild: Michael Fürst

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1