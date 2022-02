Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jubiläum - 40 Jahre Verein „Aktion Hungernde Kinder“ / Seit der Gründung wurden viele Euro an Spenden gesammelt In Buchen: Wichtige Hilfe für Menschen in Äthiopien

Stolzes Jubiläum: Der Buchener Verein „Aktion Hungernde Kinder“ blickt am Freitag, 11. Februar, auf 40 Jahre seines Bestehens zurück. Er hat in dieser Zeit vielen Menschen geholfen.