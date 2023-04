In Buchen: Suchaktion nach vermisster Schülerin beendet

Buchen. Eine großangelegte Suchaktion der Polizei nach einem 15-jährigen Mädchen lief am Montagvormittag im Bereich Buchen. Das Mädchen hatte die Schule im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring besucht und diese wohl kurz vor 9 Uhr verlassen. Die Hintergründe des Verschwindens waren zunächst unklar.

Die Polizei war mit einem großen Aufgebot – untere anderem Spürhunden und einem Hubschrauber – im Einsatz, um das Mädchen zu finden.

Gegen 13 Uhr wurde die Vermisste nach einem Hinweis wohlbehalten angetroffen. „Das Mädchen ist in Obhut der Polizei“, war dazu am Nachmittag zu erfahren.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen weiter: „Ziel ist es, herauszufinden, was die Gründe des Verschwindens waren und wie die 15-Jährige an den Antreffort außerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises gekommen ist.“

