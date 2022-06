Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einsatz für einen guten Zweck - Am Sponsorenlauf der Schülerfirma der Abt-Bessel-Realschule in der Buchener Innenstadt nehmen hunderte von Kindern und Erwachsene teil In Buchen: Runden drehen für Bildungsprojekte in Nepal

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben am Freitag am Nepallauf der Schülerfirma „Namaste Nepal sAG“ der Abt-Bessel-Realschule teilgenommen. Von 8 bis 20 Uhr herrschte in der Buchener Innenstadt Hochbetrieb.