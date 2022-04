Im Oktober 2020, also mitten in der Zeit der Coronapandemie, trafen sich sieben hochmotivierte Menschen und gründeten den Verein „Rehkitzrettung Buchen“, mit dem Ziel, in der Region aktiven Wildtierschutz zu leisten. Infolge wurden Strukturen gelegt, Kooperationen mit Bauernverband NOK , den Jägern gebildet und ein aktiver ehrenamtlicher Helferstamm formiert.

Zur Problematik: In der

...