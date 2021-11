In Buchen heißt es in der 575. Kampagne: Nur streicheln, nicht küssen

Nachdem am Donnerstag um kurz nach 10.30 Uhr der Narrhalla-Vorsitzende Herbert Schwing „seine“ Narren im Zunfthaus geweckt hatte, schien es, als seien die tatsächlich noch verschlafener als in den Jahren zuvor. Sie reckten und streckten sich, laute Gähn-Geräusche hörte man in der Vorstadtstraße. Es ist auch kein Wunder, denn die Buchener Elferräte hatten Corona-bedingt zwei Jahre am Stück

...