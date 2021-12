In Buchen gibt's Weihnachtsmarkt-Atmosphäre für „deheem”

Buchen. Nach der Premiere der „BCHWeihnachtsKischde – Buchener Weihnachtsmarkt für deheem“ im vergangenen Jahr wird es dieses Jahr eine Neuauflage geben. Die Kisten sollen Weihnachtsmarkt-Atmosphäre zu Hause versprühen, besonders nachdem der geplante Weihnachtsmarkt auf dem Musterplatz abgesagt werden musste, so die Organisatoren vom Buchener Stadtmarketing.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Buchener „Kischden“ sind wieder zu haben. © Stadt Buchen

In Zusammenarbeit mit den Weihnachtsmarktbetreibern wurde die Neuauflage der „BCHWeihnachtsKischde“ kreiert. Die Artikel in der Kiste sorgen mit gebrannten Mandeln, Glühwein und Bratwurst typischen Weihnachtsmarktduft. Aber auch viele weitere Artikel wie Punsch, Marmelade, Gewürze und Tee sind enthalten. Die Kiste soll auch eine kleine Unterstützung für die Händler sein, die mit ihren Ständen dem Buchener Weihnachtsmarkt schon lange treu sind. Die „Kischden“ wird es in drei verschiedenen Variationen geben: Die „MännerKischde“ unter anderem mit Wildschweinbratwürsten, Brötchen, Bier und Flaschenöffner, die „Middleres“ mit einer ilovebuchen-Tasse, Glühwein und Punsch, gebrannten Mandeln, Papierengel, Marmelade, dem Bildband „Buchen entdecken“ und mehr sowie „Liebling“ mit zwei ilovebuchen-Tassen, Glühwein und Punsch, gebrannten Mandeln, Gewürzen, Kuschelsocken und vielen mehr.

Die „Kischden“ können ab sofort über den Onlineshop www.ilovebuchen.de und in der Tourist-Information, Telefon 06281/ 2780 bestellt werden. Die Bestellung kann ein Tag später in der Tourist-Information abgeholt werden. Die Kisten sind limitiert.

Mehr zum Thema Eislaufbahn Riesige Nachfrage für Buchener Eislaufbahn: 2500 Voranmeldungen Mehr erfahren Weihnachtsmarkt Buchen: Doch kein „Budenzauber” auf dem Musterplatz Mehr erfahren Buchen Weihnachtsmarkt in Buchen nun doch abgesagt Mehr erfahren

Teilnehmer der Aktion sind unter andere, die Aktivgemeinschaft Buchen, DRK Ortsverein Buchen, Eva Seniorendienste, Lionsclub Buchen, Gasthaus zum Löwen, Naturwerkstatt Klohe, Knapps’ Laden, Metzgerei Herkert, Hofladen Stich, Pamela Hollerbach, Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg, Schuh- und Sporthaus Haag, Stadt Buchen, Susanne Arndt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Als besondere Überraschung ist dieses Jahr eine BCH-Weihnachtsbaumkugel in den Kisten enthalten. Die Stadt Buchen hat gemeinsam mit der Aktivgemeinschaft Buchen eine Weihnachtsbaumkugel speziell für Buchen kreiert. Diese soll als Sammelobjekt ab sofort jedes Jahr neu erscheinen. Auch die ilovebuchen-Tassen wurden mit einem neuen Motiv versehen und sind ebenfalls ein begehrtes Sammlerstück. Beides, Kugel und Tasse, kann ab sofort im Onlineshop die Artikel erworben werden.