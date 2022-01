In Buchen Anker geworfen

Buchen. Waldemar Stockmann feiert an diesem Freitag in Buchen seinen 90. Geburtstag. Gut umsorgt von Tochter Irene Schneider mit Familie und an der Seite seiner Frau Frieda, die er 1955 geheiratet hatte, genießt er jeden Tag. Geboren wurde der Jubilar am 21. Januar 1932 in der Ukraine; sein Heimatdorf Justinovka war von deutschen und polnischen Siedlern gegründet wurden.

Waldemar Stockmann, der mit einem Bruder und einer Schwester aufwuchs, hatte deutsche Vorfahren: „In meiner Kindheit wurde zuhause überwiegend deutsch gesprochen, auch unsere Gottesdienste wurden in deutscher Sprache abgehalten“, blickt er zurück.

1936 wurde die Familie nach Kasaschstan deportiert, wo sie fast vier Jahrzehnte lang lebte. In dieser Zeit wurden die Tochter und drei Söhne geboren. 1975 erfolgte der Umzug in die Stadt Tokmak in Kirgisien. Dort wirkte Waldemar Stockmann – von Haus aus Landwirt – als Kraftfahrer in einem Lebensmittelwerk.

In die Heimat seiner Vorfahren siedelte der rüstige und fröhliche Senior im Juni 1989 um. Anker warf er in Buchen: „Zuerst lebten wir im ‘Röhrenbrunnen’, bis wir eine eigene Wohnung im Lindenhain-Gebiet bezogen“, erinnert sich Stockmann.

1994 schließlich zog er mit seiner Frau in das neu gebaute Haus der Tochter mit Familie. Dort bereitet ihm nicht nur der familiäre Anschluss viel Freude: Bis heute pflegt er seinen kleinen Gemüsegarten und unternimmt Spaziergänge – gern auch in den nahen Wald.

Früher war er auch als Hobby-Handwerker aktiv: „Irgendwas ist immer zu tun gewesen“, lacht Waldemar Stockmann, der sich sehr über seine zehn Enkel und inzwischen 15 Urenkelchen freut. „Die Familie ist doch das Beste, was es gibt“, resümiert er.

Den Gratulanten zum 90. Geburtstag schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Wünschen an. ad/Bild: Adrian Brosch