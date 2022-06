Impulse rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesetzt

Buchen. Der diesjährige Seminarkurs Europa vom Burghardt Gymnasium hat ein Klimaschutzprojekt ins Leben gerufen, mit dem durch viele kleinere und größere Projekte bereits erfolgreich auf die Probleme, aber auch auf deren Lösungen rund um das Thema Klimaschutz aufmerksam gemacht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Spenden gesammelt

Auch am Goldenen Mai in Buchen haben sie sich die Teilnehmer des Seminarkurses eingebracht. Mit einem Second-Hand-Kleider-Stand waren sie vertreten und haben sich einmal mehr für eine nachhaltigere Welt eingesetzt. Noch gut erhaltene Kleidungsstücke, oder wie die Jugendlichen sagen: Klamotten, „wiederverwerten“ statt diese wegzuwerfen. Die Kleidungsstücke sammelten die Schüler durch Spenden in ihrer Stufe.

Das durch den Verkauf eingenommene Geld spenden sie an eine Organisation um Baumpflanzungen zu unterstützen und die nach dem Markt noch übrigen, restlichen Kleidungsstücke wurden an die Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes gespendet und kommen somit dem guten Zweck zugute. Den Seminarkursteilnehmern war es in den zurückliegenden Wochen, beziehungsweise ist es weiterhin ein Anliegen, Anregungen rund um die Themen Nachhaltigkeit, klimabewusstes Leben und Umweltbewusstsein zu verbreiten und ihre Mitmenschen weiter zu sensibilisieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Deshalb dokumentieren die Jugendlichen ihren Weg auf Instagram, wo sie unter @_econotego_ zu finden sind. Der Kanal und die Aktionen erfreuen sich bereits großer Beliebtheit, Abonnenten des Kanals haben beim „Montagsmacher“ beispielsweise nachhaltige Rezept- und Bastelideen erhalten, außerdem gibt es jeweils den „Tipp der Woche“, der lokale klimafreundliche Läden und Produkte vorstellt.

Faktenfreitag eingeführt

Auch der „Faktenfreitag“ auf der Plattform zeigte interessante Fakten rund um Klimaschutz und Europa auf, für die Jugendlichen selbst waren die Recherche und die Aktivitäten ebenfalls sehr wertvolle Erfahrungen rund um das wichtige Thema Nachhaltigkeit. Die Kursteilnehmer sind sich sicher, dass die Erkenntnisse auch künftig ihr Verhalten, den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit betreffend, prägen.