Impulse für den Glauben

Buchen. Ein besonderes Angebot für Jugendliche bietet Kolping Buchen gemeinsam mit der evangelischen Christusgemeinde am Karfreitag, 15. April.

Weg bewusst gewählt

Ganz bewusst wurden der Weg und verschiedene Stationen in der Innenstadt Buchens ausgesucht, um gemeinsam dem Leiden und Sterben Christi an diesem Tage nachzuspüren.

Inmitten des gesellschaftlichen Lebens sollen Impulse gegeben werden, den eigenen Glauben nicht als abstrakt, sondern vielmehr als in den Alltag eingebunden zu erfahren.

Das Angebot wendet sich zwar an Jugendliche, doch ist es auch offen für alle Interessierten, die den Karfreitag in alltäglicher Umgebung und daher eben doch in besonderer Weise und Gemeinschaft erleben möchten. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Musterplatz.