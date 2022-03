Impfungen beginnen am Mittwoch

Neckar-Odenwald-Kreis. Die regionalen Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises werden am Dienstag mit einer ersten Charge des neuen Impfstoffs Nuvaxovid des Unternehmens Novavax beliefert. Die ersten Impfungen mit dem neuen Impfstoff werden am Mittwoch, 2. März, in den Stützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach beginnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der zunächst geringen Liefermengen ist der Impfstoff nach Vorgabe des Landes dem von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personenkreis vorbehalten und soll diesem bevorzugt angeboten werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Pflege und in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Terminslots online

Der Neckar-Odenwald-Kreis wird deshalb in seinen Impfstützpunkten in Bödigheim und Fahrenbach entsprechende Terminslots online zur Verfügung stellen. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über das Onlinesystem auf www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Freischaltung der ersten Terminslots erfolgte am Dienstag, 1. März. Die jeweilige Person bestätigt mit der Buchung, dass sie dem betroffenen Personenkreis angehört. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich.

Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können auch Personen, die nicht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, mit dem Impfstoff von Novavax grundimmunisiert werden. Hierzu ergeht ein separater Aufruf.