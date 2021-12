Impfteam macht Station

Hettingen. Ein mobiles Impfteam der SLK Kliniken aus Heilbronn wird am Mittwoch, 29. Dezember wird in Hettingen Halt machen. Im Lindensaal können an diesem Tag voraussichtlich etwa 100 Personen ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten. Angekündigt wurde, dass unter 30-jährige den Impfstoff Biontech erhalten, alle anderen werden mit Moderna geimpft. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, müssen Termine online oder telefonisch gebucht werden. Ein Teil der insgesamt zur Verfügung stehenden Termine wird online vergeben, der andere Teil ist für eine telefonische Buchung reserviert. Wer Interesse hat, kann sich am Montag, 20. Dezember, ab 9 Uhr über den Link www.buchen.de/impftermine online einloggen und dort einen konkreten Termin buchen. Ebenfalls am 20. Dezember ab 9 Uhr ist ein Telefon unter der Nummer 06281/31260 zwecks Reservierung frei geschaltet. Sobald die Termine vergeben und eine kurze Wartliste aufgenommen worden ist, wird das Telefon wieder außer Betrieb genommen.

