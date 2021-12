Impfstützpunkt Fahrenbach: Termine nach drei Minuten vergeben

Neckar-Odenwald-Kreis. Die ersten Termine für den Impfstützpunkt in Fahrenbach, der am Mittwoch startete, waren schnell weg: Zum Start der Terminvergabe am Montag wurden für fünf Impftage insgesamt 545 Termine eingestellt, davon waren 30 Prozent telefonisch und 70 Prozent online verfügbar. Die online zu buchenden Termine waren nach drei Minuten ausgebucht, so Landratsamts-Pressesprecher Jan Egenberger auf Nachfrage der FN. Auch die telefonisch verfügbaren Termine waren bis zum Abend vergeben.

Wenn die nächsten Impftermine am Donnerstag ab 15 Uhr wieder über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie die Telefonnummer 06261/841111 freigegeben werden, ist erneut mit großem Andrang zu rechnen. sab