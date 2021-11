Impfstützpunkt auch in Bödigheim

Buchen. Die Stadt Buchen hat dem Neckar-Odenwald-Kreis die Sporthalle in Bödigheim für die Einrichtung eines zweiten regionalen Impfstützpunkts angeboten (wir berichteten). Am Freitag fand nun eine Besichtigung statt, in der alle organisatorischen und logistischen Fragen zwischen Stadt und Landkreis grundsätzlich geklärt werden konnten. Ebenfalls am Freitagnachmittag ist die Zustimmung des Landes für den zweiten regionalen Stützpunkt Bödigheim beim Landkreis eingegangen. Auf Basis dieser Zusagen treibt der Landkreis nun die weiteren Planungen mit dem Ziel voran, den Impfstützpunkt Bödigheim, der Platz für den parallelen Einsatz von bis zu drei Impfteams bietet, so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen. „Ich freue mich, dass es auf der Basis einer schnellen und unbürokratischen Kooperation des Neckar-Odenwald-Kreises und der Stadt Buchen nun wohl sehr schnell gelingt, die Impfkapazitäten im Landkreis bzw. im Mittelbereich Buchen spürbar auszuweiten,“ kommentiert Bürgermeister Roland Burger die erfreuliche Entwicklung. stb

