Impfpflicht steht im Mittelpunkt

Buchen. Die VHS Buchen bietet die Möglichkeit der Anmeldung zu einem Online-Vortrag zum Thema:“ Impfen wird von der Mehrheit der Politiker und Experten als der Weg aus der Coronapandemie angesehen“. Ob auch eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus eingeführt werden sollte, um die Pandemie zu überwinden, wird derzeit teils kontrovers diskutiert.

Professor Dr. Kerstin Schlögl-Flierl stellt in ihrem Vortrag den aktuellen Stand der Diskussion aus der Perspektive des Ethikrates vor. Im Anschluss an den Vortrag greift Moderatorin Geli Hensolt (SWR) einige Punkte, die in der öffentlichen Debatte besonders kontrovers diskutiert werden, sowie die Fragen der Teilnehmenden in einem Gespräch mit der Referentin auf.

Der Online-Vortrag, dessen Veranstalter die VHS Stuttgart ist, findet am Dienstag, 22. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Er ist gebührenfrei; eine Anmeldung ist erforderlich.

