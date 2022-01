Neckar-Odenwald-Kreis/Bödigheim. Der Neckar-Odenwald-Kreis bietet am Freitag, 21. Januar, im regionalen Impfstützpunkt in Bödigheim von 12 bis 19 Uhr die dritte Impfaktion für Kinder mit und ohne Terminanmeldung an. Geimpft werden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Eine sorgeberechtigte Person muss zur Impfung persönlich anwesend sein.

Termine können über das Online-Buchungstool der Impfstützpunkte des Neckar-Odenwald-Kreises auf der Internetseite des Landkreises vereinbart werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auch ohne einen zuvor vereinbarten Impftermin zu erscheinen.

Geimpft wird mit dem Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Dieser unterscheidet sich in der Dosierung und Handhabung von dem Impfstoff, der für Jugendliche ab zwölf Jahren eingesetzt wird.

Optimale Betreuung

Da an diesem Tag keine Impfungen für Erwachsene stattfinden, ist eine optimale Betreuung der Kinder sichergestellt.

