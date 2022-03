Im Ort viele Familien

Stürzenhardt. Es war nach eineinhalb Jahren Corona-Pause die erste Ortschaftsratssitzung in Stürzenhardt und dementsprechend hatte Ortsvorsteher Benno Berberich bei seinem Rückblick einiges zu berichten.

Beim Grillplatz wurden von ihm zusammen mit Ortschaftsrat Jürgen Gramlich acht Sitzbänke zusammengebaut und aufgestellt. Die Grillplatzhütte wurde teilweise abgebaut und muss noch erneuert werden. Für die Reparatur der Streitwaldbrücke habe er zusammen mit Eric Schilling einen Sandstein gerichtet, der noch eingesetzt werden müsse. Ein Geländer, einen Unterstand und eine Schrifttafel sollen dort ebenfalls noch aufgebaut werden.

Die Sanierung der Waldwege, Heuweg und Mühlweg habe Fortschritte gemacht. Das Wasser wurde abgeleitet und die Röhre an den Feldeinfahrten und die Querrinne vor dem Mühlweg wurden sauber gemacht. Die Wege erhielten ein Gefälle nach außen und so mache künftig das Wasser die Schotterwege hoffentlich nicht mehr kaputt. Der Weg vom Stürzenhardter Brückle zur Unterneudorfer Mühle auf Stürzenhardter Seite solle laut Revierleiter Hermann Fischer noch gemacht werden.

Berberich teilte mit, dass Stürzenhardt derzeit 106 Einwohner und ein sehr junges Durchschnittsalter habe, denn es wohnen viele Familien mit Kindern im Ort. Er erinnerte, dass der Fußweg im Neubaugebiet überwiegend in Eigenleistung gepflastert wurde. Zwei Begrüßungsschilder für die Ortseingänge wurden beschafft und müssen noch vom Bauhof aufgestellt werden.

Benno Berberich erinnert auch an ein weniger schönes Ereignis, durch welches Stürzenhardt weit und breit bekanntwurde: den Hubschrauberabsturz im Oktober 2021. Dies sei insbesondere für die Stürzenhardter Feuerwehr ein nicht einfacher und nicht alltäglicher Einsatz gewesen. Der Ortsvorsteher rief die drei Wahlen im Jahr 2021 ins Gedächtnis und teilte mit, dass die BBV wohl nicht vor 2023 in Stürzenhardt mit den Arbeiten beginne. Die Erschließung des Neubaugebiets Hostwiesen I sei abgeschlossen. Mit den Erschließungsarbeiten am Neubaugebiet Hostwiesen II werde vor 2024 nicht begonnen.

Beim Ausblick machte der Ortsvorsteher die erfreuliche Mitteilung, dass sich im Bereich der Feldwegunterhaltung beziehungsweise -sanierung in den nächsten Tagen einiges tun werde. Der Feldweg bei den Fahrsilos und den Glascontainern werde am Waldrand entlang mit einer Asphalt-Tragdeckschicht-Mischung überzogen. Hier soll dann auch noch das restliche Stück mitsaniert oder geschottert werden, so waren sich die Ortschaftsräte einig.

Für den Parkplatz am Friedhof überlegen die Ortschaftsräte, ob eine Pflasterung in Eigenleistung möglich ist. Auch die Grillhütte sollte neu errichtet werden, hier soll ebenfalls die Sanierung in Eigenleistung erfolgen. Berberich dankte allen, die sich für die Weiterentwicklung Stürzenhardts eingebracht haben. hes