Identität bestätigt

Buchen. Die Identität der beim Hubschrauberabsturz nahe Stürzenhardt (wir berichteten) ums Leben gekommen drei Insassen war der Polizei schon am Sonntagabend bekannt – herausgegeben wurden die Namen da allerdings nicht. Am Mittwochnachmittag bestätigte nun aber Gerald Olma, Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Heilbronn, den FN, dass es sich bei einem der Verunglückten um Wolfgang Haupt, Mitgründer von Augustus Intelligence, handele. Dies hatten Medien übereinstimmend berichtet. „Das können wir bestätigen, auch wenn der DNA-Abgleich noch aussteht“, so Olma. Der 34-jährige Haupt und dessen Firma Augustus Intelligence waren im Juni 2020 während der Lobbyismusaffäre mit dem CDU-Abgeordneten Philipp Amthor in die Schlagzeilen geraten. Amthor trat in der Folge zurück. Das Unternehmen ist ein KI-Startup mit Sitz in New York, das im April Insolvenz angemeldet hat.

Die beiden weiteren Insassen sollen der Chef einer Entsorgungsfirma (61) und dessen Sohn (18) gewesen sein. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. mf