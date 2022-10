Hybridauto brennt nach Kollision

Buchen. Der Fahrer eines VW befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die L 585 von Unterneudorf in Richtung Buchen. Dabei kam er, nach Angaben der Polizei, aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw in den Grünstreifen. Dort prallte er gegen eine Richtungstafel, wo der VW anschließend zum Stehen kam.

Aufgrund der Kollision entzündete sich am Hybridfahrzeug ein elektronisches Bauteil, welches zu brennen begann und durch die Feuerwehr gelöscht werden musste.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 26 000 Euro.



Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Auf der B 27 Zwei Unfälle an einem Tag Mehr erfahren Auf Gegenfahrbahn geraten 16-jähriger Kradfahrer bei Bad Mergentheim schwer verletzt Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1