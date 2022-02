HWS stellt sich online vor

Buchen. Als fester Bestandteil des beruflichen Schulwesens im Neckar-Odenwald-Kreis bietet die Helene-Weber-Schule eine Bandbreite an beruflicher Grund- und Fachbildung an. In den Profilen Ernährung, Gesundheit und Pflege, Soziales, Erziehung und Hauswirtschaft haben Jugendliche und Erwachsene die Möglichkeit, entsprechend ihrer schulischen Vorbildung, einen passenden Schulabschluss zu erreichen oder eine berufliche Zusatzqualifikation zu erwerben.

Alle Abschlüsse im Vollzeitbereich

Die HWS bietet im Vollzeitbereich alle Schulabschlüsse, vom Hauptschulabschluss und Mittlerer Reife, über die Fachhochschulreife bis zum Abitur, an. Darüber hinaus vermittelt die Berufsfachschule für Kinderpflege (zukünftig Sozialpädagogische Assistenz) grundlegende Kenntnisse für die Wahrnehmung von Aufgaben einer Zweitkraft im Sinne des Kindergartengesetzes.

Im berufsbegleitenden Teilzeitbereich bietet die HWS in der Fachschule für Organisation und Führung (FOF) die Möglichkeit in diesem zweijährigen Bildungsgang den Staatlich geprüften Fachwirt, Schwerpunkt Sozialwesen, zu erreichen. Damit qualifizieren sich Beschäftigte im Sozialwesen zu Leitungsaufgaben in Erziehungseinrichtungen und Pflegedienstleistungen.

Um sich passgenau über die einzelnen Schularten zu informieren, bietet die HWS am Mittwoch, 16. Februar, ab 18 Uhr die Möglichkeit zum digitalen Informationsabend. Über die Homepage www.hws-buchen.de kann man sich problemlos über den entsprechenden Button der gewünschten Schulart einloggen, dort stehen fachkundige Lehrkräfte für alle Fragen zur Verfügung. Ebenso wird beim digitalen Anmeldeverfahren BewO für die Schularten des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums und des Berufskollegs Gesundheit und Pflege I und II geholfen.

Wer sich für mehrere Bildungsgänge interessiert, hat die Möglichkeit, um 19 Uhr in einem zweiten Durchgang eine weitere Schulart anzuschauen. Die Anmeldungen für das neue Schuljahr 2022/23 müssen bis Dienstag, 1. März, in der HWS vorliegen. Kontakt per E-Mail unter hws@hws-buchen.de oder während der Unterrichtszeiten unter Telefon 06281/ 564820.