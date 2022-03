Buchen. Die Badische Landesbühne zeigt „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer. Die BLB bringt das „deutsche Märchen“ als turbulentes Theaterereignis in der Regie von Oberspielleiter Arne Retzlaff auf die Bühne. Zu sehen ist die Produktion am 22. März um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Endlich ist es so weit: Nach jahrelanger Haft ist der Schuster Wilhelm Voigt zurück in Freiheit. Getrieben vom Wunsch, von nun an ein rechtschaffenes Leben zu führen, macht er sich sofort auf Arbeitssuche. Aber das ist leichter gesagt als getan! Denn Arbeit bekommt nur, wer eine Aufenthaltsgenehmigung hat. Und diese bekommt nur, wer Arbeit hat. Mit „Der Hauptmann von Köpenick“ schrieb Carl Zuckmayer eine humorvolle Satire auf das Kaiserreich, in der er Militarismus und blinden Gehorsam aufs Korn nimmt. Die Vorstellungen finden unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1