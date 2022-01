„Huddelbätz“zieren die Laternen

Buchen. Auf Präsenzveranstaltungen müssen die Narren in der Region in der bevorstehenden Fastnachtskampagne zwar weitestgehend verzichten, die Bürger sollen aber trotzdem sehen, dass es in den nächsten Wochen mit der „fünften Jahreszeit“ so richtig los gegangen wäre: Einige Gemeinden in der Region wurden bereits vor einigen Wochen närrisch dekoriert. In Buchen zieren seit wenigen Tagen die „Huddelbätz“ die Straßenlaternen im gesamten Stadtgebiet.

„Saalfaschenacht“ abgesagt

Bereits Mitte Dezember hat die FG „Narrhalla“ beschlossen, die traditionelle Buchener „Saalfaschenacht“ abzusagen, nachdem am 11.11. noch die große Eröffnung mit Marsch vom Zunfthaus zum Alten Rathaus erfolgte und der Narreneig abgelegt wurde. Ob es in Buchen den Rosenmontagsumzug oder den Gänschmarsch geben wird, steht noch nicht endgültig fest.

Die „Huddelbätz“ zieren die Straßenlaternen in Buchen. © Gress

Mit den „Huddelbätz“ an den Straßenlaternen herrscht nun wenigsten etwas närrische Stimmung in der Bleckerstadt. mg

