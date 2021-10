Hinter dem Hubschrauberabsturz in Buchen vor drei Wochen könnte ein Attentat auf Wolfgang Haupt stecken. Das berichtet der „Focus“. Der Unternehmer habe „Wochen vor seinem Tod massive Morddrohungen erhalten“, so das Nachrichtenmagazin. Haupt und zwei weitere Männer kamen bei dem Unglück am 17. Oktober ums Leben.

Der zuständige Mosbacher Staatsanwalt Florian Sommer erklärt dazu auf

...