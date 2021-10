Hubert Knecht ist neues Ehrenmitglied

Eberstadt. Die Generalversammlung des VfL Eberstadt hatte eine umfangreiche Tagesordnung aufzuweisen. In seinem Rechenschaftsbericht informierte der Vorsitzende Sven Burkhardt die Versammlungsteilnehmer über verschiedene Projekte wie die Installation einer Dartscheibe im Sportheim, Anschaffung eines neuen Grills und die Einkleidung mit neuen Fanpullovern. Außerdem wurde die Internetseite des VfL Eberstadt durch Dominik Brunner erneuert. Bei der Spendenaktion für den Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises kamen 4000 Euro zusammen. Burkhardt bedauerte, dass infolge der Corona-Pandemie viele Festlichkeiten im Verein ausfallen mussten und lediglich ein Weißwurstfrühstück in Zusammenarbeit mit der Musikkapelle durchgeführt wurde.

Tobias Burkhardt erläuterte ausführlich die finanzielle Situation des VfL. Die Kasse war durch die Kassenprüfer Michael Frey und Heiko Häfner geprüft worden. Heiko Häfner bescheinigte Tobias Burkhardt eine einwandfreie und saubere Führung der Kassengeschäfte.

Kein Spielbetrieb

Es schloss sich der Bericht von Schriftführerin Heike Brandt an, die das Vereinsleben des vergangenen Jahres Revue passieren ließ. Nahezu alle Veranstaltungen fielen aufgrund der Pandemie aus und der Spielbetrieb kam zum Erliegen.

Fußballabteilungsleiter Benjamin Frey sprach sich in seinem Bericht lobend über die Spielgemeinschaft der ersten Mannschaft mit dem TSV Götzingen, sowie der Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft mit dem TSV Götzingen und dem SV Schlierstadt aus. Die Spielerdecke sei durch drei Abgänge insbesondere in der zweiten Mannschaft sehr dünn geworden.

Es folgte der Bericht des Jugendleiters Achim Häfner, der einen interessanten Einblick in die schwierig gewordene Nachwuchsarbeit im Fußball gab. Als Beispiel nannte er den Spielbetrieb der A-Jugendmannschaft, der nur durch die Beteiligung SV Schlierstadt, VfL Eberstadt, TSV Götzingen und VfB Altheim durchgeführt werden könne. Ein kleiner Lichtblick sei die gute Beteiligung bei der E-Jugendmannschaft. Auch viele Aktivitäten der AH-Mannschaft und der Damenabteilung fielen der Corona-Pandemie zum Opfer, wie die Verantwortlichen berichteten.

Einstimmiges Ergebnis

Die Neuwahlen durch Ortsvorsteher Nico Hofmann brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorstandsmitglieder Sven Burkhardt, Michael Schubert und Stefan Vasko (ausgeschieden ist der langjährige stellvertretende Vorsitzende Thomas Apiarius). Schriftführerin Heike Brandt, Kassenwart Tobias Burkhardt, Fußballabteilungsleiter Benjamin Frey und Jannik Frey, Jugendleiter und AH-Abteilungsleiter Achim Häfner, Damenabteilungsleiterin Inge Brunner, stellvertetende Damenabteilungsleiterin Irene Weick, Kassenprüfer Heiko Häfner und Michael Frey, Platzkassier Siegfried Brunner und Jens Grammlich.

Mitglieder ausgezeichnet

Sodann schlossen sich die Vereinsehrungen an. Für fünfjährige Vereinstätigkeit erhielt Christian Schiemer die Vereinsehrennadel in Bronze, für zehnjährige Vereinstätigkeit und als ehemaliger aktiver Spieler erhielt Tobias Burkhardt die Vereinsehrennadel in Silber, Es folgte die Ehrung von Schriftführerin Heike Brandt, die diese Tätigkeit bereits seit dem Jahre 2011 ausführt. Thomas Apiarius wurde für seine jahrelange Vereinstätigkeit als stellvertretender Vorsitzender ausgezeichnet und verabschiedet. Die Versammlung entschied anschließend, dass Hubert Knecht zum neuen Ehrenmitglied ernannt wird.

Michael Schubert informierte über anstehende Projekte des VfL und die Gewinnung von neuen Werbepartnern sowie die Aktualisierung der bestehenden Bandenwerbung. Mit den Grußworten für Bürgermeister Roland Burger, Ortsvorsteher Nico Hofmann und Martin Hornung vom TSV Götzingen ging die Jahreshauptversammlung zu Ende.

