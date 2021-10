Holz-Spielpferde und Tipi für den Außenbereich

Buchen. Ein langgehegter Wunsch der pferdebegeisterten Kinder aus dem Kindergarten St. Rochus in Buchen ist in Erfüllung gegangen: Oliver Adrian, Vorsitzender des Fördervereins Kindergarten St. Rochus, übergab drei Holz-Spielpferde für den Außenbereich und ein Weidentipi an die Kindergartenleiterin Carolin Ramburger. Das Geld dafür stammt aus den Mitgliedsbeiträgen des Fördervereins, aus Spenden und den Einnahmen des durch den Elternbeirat organisierten Bücherflohmarkts im Juli.

Ein Punschbereiter als Geschenk von Christian Reinhardt, Geschäftsführer des Hotel & Restaurant Reichsadler, wird in der anstehenden kalten Jahreszeit den Kindern Freude an selbst zubereiteten Heißgetränken machen.