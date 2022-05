Holt Buchen den Titel?

Buchen. Mit dem letzten Heimspieltag des TSV Buchen Basketball in der Saison 2021/22 am kommenden Samstag steht auch das entscheidende Spiel der ersten Herrenmannschaft an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einem tollen Sieg gegen den SG Mannheim 3 vor zwei Wochen mit 63:49 mussten sich die Buchener in der vergangenen Woche geschlagen geben: Gegen Wiesloch verlor man auswärts knapp mit 62:69. Aktuell belegen die Grün-Weißen damit den zweiten Tabellenplatz. Das letzte, entscheidende Spiel steht somit am Samstag, 21. Mai, um 17 Uhr in der eigenen Halle an: Gegen den LSV Ladenburg 1 wollen die Buchener unbedingt gewinnen, um sich so den verdienten Meistertitel endgültig zu sichern. Die Zuschauer dürfen sich damit auf ein spannendes Spiel freuen. Abgerundet wird der letzte Heimspieltag vom Spiel der zweiten Herrenmannschaft. Nach einem Sieg und zwei darauffolgenden Niederlagen belegt das Team in der Platzierungsrunde aktuell Rang zwei. Die Mannschaft will die Saison daher unbedingt mit einem letzten Sieg in eigener Halle erfolgreich abschließen. Gegner ist der TSV Schönau, gegen den sich die zweite Herrenmannschaft bereits vor drei Wochen auswärts beweisen durfte. Anpfiff des Spiels ist um 19 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2