Hohe Empathie für die Schüler

Buchen. Seit 25 Jahren steht Ilona Seyfried im Schuldienst des Kultusministeriums Baden-Württemberg. Grund genug, die Jubilarin gebührend zu feiern. Schulleiter der Helene-Weber-Schule, Christof Kieser, stellte dem versammelten Kollegium den Werdegang der gebürtigen Wagenschwenderin vor. Ihre Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin absolvierte sie in der Berufsfachschule Heilbronn, 1995 schloss sich an der Augusta-Bender-Schule in Mosbach das Referendariat zur Technischen Lehrerin-Hauswirtschaft an.

Bereits zwei Jahre später kam sie mit der späteren HWS, der damaligen Hauswirtschaftlichen Schule Buchen, in Kontakt, da sie dorthin mit zehn Stunden abgeordnet wurde. 2000 erhielt sie eine Festanstellung an der HWS, wo sie zunächst in der Berufsfachschule Hauswirtschaft und in der Kinderpflege unterrichtete.

Durch Weiterqualifikation konnte sie „Sonderpädagogik in BVE-Klassen“ (Berufsvorbereitende Einrichtungen) zu ihrem Portfolio hinzufügen und wurde 2011 zur Technischen Oberlehrerin ernannt. Seitdem erfolgt auch ein Einsatz in den heute als AVdual betitelten Klassenstufen, der Ausbildungsvorbereitung.

Dank der sonderpädagogischen Qualifikation von Ilona Seyfried konnte die HWS auch eine bis heute bestehende Kooperation mit der Alois-Wißmann-Schule Buchen, in dem Schwerpunkt Nahrungsmittelzubereitung eingehen. Hier bescheinigte der Schulleiter Seyfried eine hohe Empathie für die anvertrauten Schüler. Daneben liegt ihr Schwerpunkt in dem Arbeitsbereich Textiles Werken, was sich auch in den zahlreichen Ausgestaltungen der entsprechenden Vitrinen und vor allem auch im Eingangsbereich im H-Gebäude der Schule äußert. Schulleiter Kieser dankte der Jubilarin für deren Engagement, welches oft auch im Hintergrund erfolgt. Für das Kollegium gratulierte die ÖPR-Vorsitzende Michaela Alba und wünschte weiterhin gute Zusammenarbeit.