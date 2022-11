Hochwertige Handwerkskunst zu bestaunen

Buchen. Handverlesen und mit hochkarätigen Kunsthandwerkern hat sich der Buchener Kunsthandwerkermarkt in den vergangenen 18 Jahren zu einem beliebten Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer entwickelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen werden am Wochenende des 2. Advents, am 3. und 4. Dezember, in der Buchener Stadthalle gezeigt.

Veranstalterin und Schmuckdesignerin Christine Böhrer organisiert diesen besonderen Kunsthandwerkermarkt mit mittlerweile über 50 Künstlern.

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt Besondere Stimmung im Kloster Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungen im Kreis und im Land Weihnachtsmärkte in der Main-Tauber-Region öffnen bald ihre Türen Mehr erfahren

Die Künstler werden vor Ort ihre Werke zeigen. Adäquate Kunst und anspruchsvolles Design wird auf diesem Kunsthandwerkermarkt mit Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet präsentiert. Kunsthandwerkliche Arbeiten sind immer ein ganz besonderes Geschenk, diese findet man bei dem reichhaltigen Angebot in der Stadthalle. Alle Kunstwerke sind selbst hergestellt und gefertigt, darauf wird großen Wert gelegt. Auch in diesem Jahr sind wieder viele neue Künstler dabei, welche ihre hochwertigen Kreationen präsentieren.

Ausgestellt werden: Drechselarbeiten, weihnachtliche Keramiken, Schmuckkreationen, Eingemachtes, Weihnachtsgebäck , Seidenmalerei, Liköre mit Verkostung, Kalligraphie, Glasmalerei, Betonarbeiten, Stoffkreationen, Leuchten, Puppen, Maßkonfektion aus Alpaka, handgefertigte Kinder- und Erwachsenenbekleidung, Filzarbeiten, Kettenschnitzerei, Schmuckunikate, Metallskulpturen, Keramik, Öl- und Acrylbilder, Puppenbekleidung, Tiffany, Kräuterkissen, Teddybären, Tonarbeiten, Floristik, dekorative Wohnideen, Weingut Krug mit Verkauf und Verkostung diverser Weine, Lampen, Astgabelfiguren, Tischdecken, Buchbindeschachteln, Geschriebene Bilder, Accessoires aus edlen Hölzern, Schneidebretter, Strohsterne, Schals und vieles mehr.

Vor der Stadthalle befindet sich in diesem Jahr einen Bio-Honigstand mit heißem Met und Glühwein, ein Stand mit Burgern vom Wild und Wildschweinbratwürsten sowie eine außergewöhnliche Feuertonnenpräsentation.

In der Stadthalle werden die Besucher vom TC BW Altheim bewirtet. Eröffnung ist am Samstag, 3. Dezember, um 11 Uhr mit dem bekannten Gitarrenduo Café del Mundo.